Akseki'de karne töreni

Törene Akseki Kaymakamı Muhammed Emin Nasır, Belediye Başkanı Mustafa İsmet Uysal, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Teğmen Hulusi Mehmet Müdük, İlçe Milli Eğitim Müdürü İmdat Mithat Bağcı, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.

Kaymakam Muhammed Emin Nasır, bir ülkenin gelişmesi için iyi eğitim almış, kendisini yetiştirmiş gençlere ihtiyaç olduğunu söyledi. İlçede eğitim başarı seviyesi ve çocukların iyi eğitim alması için başta milli eğitim müdürlüğü olmak üzere tüm kurumların üzerine düşen görevi yaptıklarını dile getiren Nasır, şöyle konuştu: "Bugün öğrencilerimiz karnelerini alarak 15 günlük tatile giriyor. İlkokul, ortaokul ve lisede öğrenim gören öğrencilerimizin karnelerde zayıf olabilir. Bu konuda anne babalara büyük iş düşmektedir. Anne babalar zayıf not için çocuklarına kızmak yerine destek olmalı, sahip çıkmalıdır. Çocuklara gereken destek verildiğinde ikinci yarıda zayıf notlar düzelecektir. Dersleri çok iyi olan öğrencilerimiz de iyi notlardan dolayı rehavete kapılmamalıdır."

İlçe Milli Eğitim Müdürü Bağcı da sorunsuz şekilde eğitim öğretim yılının birinci dönemini tamamladıklarını belirtti. İlçede eğitim başarı seviyesinin yükseltilmesi için öğretmenler, öğrenciler ve velilerin işbirliği içerisinde çalıştığını anlatan Bağcı, karnesinde zayıf olan öğrencilerin bunu ikinci dönem telafi edebileceklerini kaydetti. Konuşmaların ardından öğrencilere karneleri verildi.