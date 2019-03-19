Akseki'de "Kitabını Al Gel" projesi

Akseki Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürlüğünce okuma kültürünü geliştirmek amaçıyla "Kitabını Al Gel" projesi kapsamında Cumhuriyet Meydanında 45 dakika boyunca kitap okundu.

Etkinliğe Akseki Kaymakamı Muhammed Emin Nasır, lç Jandarma Komutanı Hulusi Mehmet Müdük ve İlçe Emniyet Amiri Nazif Yayla, İlçe Milli Eğitim Müdürü İmdat Mithat Bağcı dare amirleri, öğretmenler, öğrenciler, veliler ve vatandaşlar katıldı.

İlçe merkezindeki anaokulundan liseye kadar tüm yaş kategorisinden öğrencilerin katıldığı kitap okuma etkinliğine okul idarecileri, öğretmenler ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü personelleri de projeye tam destek verdiler. Cumhuriyet Meydanında kitap okuyan öğrenciler vatandaşlara okuma alışkanlığını artırmak için örnek oldular.

Akseki Kaymakamı Muhammed Emin Nasır okumanın farkındalığını oluşturma noktasında Akseki Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürlüğünce 'Kitabını da Al Gel' kampanyası dezenlediklerini söyledi. Nasır, "Tüm velilerimiz, çocuklarının sürekli okumasında başarılı olmalarını isterler. Ama örneklik teşkil etmesi açısından kendilerinin başarının bir ekip işi olduğunu, tüm aile fertlerinin bunda rol alması gerektiğinin farkındalığını oluşturmak için böyle bir projeyi hayata geçirdik. Muhatap kitlemiz diye bir sınırlama yok. Anaokulundan lise sona kadar yedi yaşından yetmiş yaşındaki her vatandaşımız hedef kitlemiz içerisindedir” diye kaydetti.