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Akseki'de meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı

Antalya’nın Akseki ilçesinde dün trafik kazası meydana geldi.

Antalya'nın Akseki ilçesinde dün trafik kazası meydana geldi. Kazada yaralanan 4 kişi hastaneye kaldırıldı.


Edinilen bilgilere göre, olay dün 17.00 sıralarında Akseki ilçesine bağlı Sarıhacılar Mahallesi Uzunyol mevkinde meydana geldi. TOKİ istikametinde seyir halinde olan sürücü Ahmet Ömür Karacan'ın (52) kullandığı araç, aynı istikamette ilerleyen Ahmet Doğan (18) ile çarpıştı.


Çarpışma sonucu araç sürücüleri ve Karaca'nın aracında bulunan Hatice Düğme ve Cevriye Düğme yaralanarak Akseki Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yararlıların hayati tehlikesinin olmadığı bildirildi.

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