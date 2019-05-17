İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Akseki'de Müzeler Haftası etkinliği

Antalya’nın Akseki ilçesinde öğrenciler, Engelliler Haftası etkinlikleri kapsamında Akseki Etnografya Müzesi’ni gezdi, Ebruli sanatı öğrendi.

Antalya'nın Akseki ilçesinde öğrenciler, Engelliler Haftası etkinlikleri kapsamında Akseki Etnografya Müzesi'ni gezdi, Ebruli sanatı öğrendi.


Akseki Belediyesi Sanat Tarihçisi Asuman Aşık, 18 Mayı Müzeler Haftası etkinlikleri kapsamında Akseki Ali - Hasan Coşkun Kardeşler İlkokulu 3 ve 4'ncü sınıf öğrencilerini Akseki Etnografya Müzesinde misafir ettiklerini söyledi.


Ülkede 1982 yılından bu yana Müzeler Haftası'nın 18 Mayıs'ta kutlandığını belirten Aşık, Uluslararası Müzeler Konseyi (ICOM) bu senenin ana temasının ise "Gelenekten Geleceğe" olduğunu hatırlattı.


Bin 860 yılında yapılan 2 kattan oluşan konağın Akseki Belediyesi tarafından restorasyonu yapılarak 2 yıl önce oluşturulan müzede yaklaşık 4 bin eserin bulunduğunu belirten Aşık, "Müzede Akseki'nin kültürünü yansıtan milli ve kültürel değerleri inceleyen öğrencilere ebru ve sanatı hakkında bilgiler vererek ebruli konusunda eğitim gördüler. Onlara kısa zamanda olsa ebruli sanatını öğretmeye çalıştık. Müzede Akseki´nin geleneksel yaşam kültürünü yansıtan, sosyal ve ekonomik hayatı hakkında bilgi verdik.


Minik öğrenciler ise Müzeden çok etkilendiklerini, ilk kez ise ebru sanatı ile tanıştıklarını, çok eğlendiklerini söylediler.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.