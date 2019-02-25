Akseki'de öğrencilere ayakkabı yardımı

İstanbul Susuzşahap Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından Antalya'nın Akseki ilçesi'nde öğrenim gören 120 öğrenciye ayakkabı yardımında bulunuldu.

Akseki ilçesinde merkezi İstanbulda bulunan Sususzaşap Mahallesine ait Susuzşahap Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından Cevizli Mahallesinde bulunan ilkokul, anaokulu ve İmam Hatip Ortaokulunda öğrenim gören 120 öğrenciye ayakkabı yardımında bulunuldu. Cevizli ilkokulu bahçesinde gerçekleşen etkinliğe Akseki Kaymakamı Muhammed Emin Nasır, İlçe Milli Eğitim Müdürü İmdat Mithat Bağcı, İlçe Jandarma komutanı Teğmen Hulusi Mehmet Müdük, Susuzşahap Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği başkan yardımcısı Abdullah Ulaş, Dernek kadın kolları başkanı Aynur Balkan, yönetim kurulu üyeleri Nevin Efeoğlu, Bayram Balkan, Zahide Güven, Susuzşahap mahalle muhtarı Kemal Ulaş, Cevizli mahalle muhtarı Harun Çınar ve öğretmenler katıldı.

Akseki Kaymakamı Muhammed Emin Nasır, öğrencilere yapılan yardımlardan dolayı mutlu olduğunu belirtti.

Akseki'lilerin en güzel özelliğinin memleketini daima düşünen, hayırsever ve vefalı olduğunu ifade eden Nasır, "Susuzşahap Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği yöneticileri zengin fakir ayırımı yapmadan tüm öğrencilerimize yardım yaptı. Devlet olarak çocuklarımızın okuması için elimizden geleni yapıyoruz, yapmaya da devam edeceğiz. Başka bir şehirde olmasına rağmen memleketini düşünen hemşehrilerimiz var. Eğitime katkısı olan herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum” dedi.

Derneğin kuruluş maçlarından birinin de yardımlaşma olduğunu belirten Susuzşahap Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği kadın kolları başkanı Aynur Balkan, “Dernek yönetimi olarak "Çocuklar Bizim Geleceğimiz" konulu proje hazırladık. Bu projeyi kendi memleketimiz olan Akseki'de hayata geçirmek istedik dedi. Balkan, geleceğin yöneticileri olacak olan çocuklarımız bizler için çok önemlidir. Dernek olarak eğitime desteğimiz devam edecektir diye konuştu.

Ayakkabılarını alan çocukların sevinçleri yüzlerinden okunurken, kendilerini unutmayan dernek yöneticilerine teşekkür etti.^