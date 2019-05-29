Akseki'de Osman Yüksel Serdengeçti anısına bilgi yarışması

Akseki Kaymakamlığı tarafından Türk siyasetçi, gazeteci ve şair Osman Yüksel Serdengeçti anısına genel kültür ve bilgi yarışması düzenlendi

Akseki Kaymakamlığı tarafından Türk siyasetçi, gazeteci ve şair yazar Osman Yüksel Serdengeçti anısına düzenlenen liselerarası genel kültür vebilgi yarışmasında, Akseki Anadolu Lisesi, Akseki Şahinler Çok Programlı Lise, Akseki Anadolu İmam Hatip Lisesi ve Cevizli Kaya Özen Çok Programlı Lise katıldı. Yarışmada 20 sorudan 17'sini doğru yanıtlayan Akseki Anadolu Lisesi birinci, Akseki Anadolu Lisesi ikinci, Akseki Şahinler Çok Programlı Lise ise üçüncü oldu.

Akseki Kaymakamı Muhammed Emin Nasır, geçmişi yüzyıllar öncesine dayanan Akseki'nin bu engin tarih ve kültür birikimi sayesinde bir çok ilim ve fikir insanının yetişmesine vesile olduğunu söyledi. Nasır, "Bizlerde Akseki Kaymakamlığı olarak bu önemli şahsiyetleri hem Akseki'de hem Akseki'nin dışında daha iyi anlamak, gelecek nesillere daha iyi tanıtmak ve bir nebzede olsa onları yad etmek için bir proje gerçekleştirdik. Bu proje kapsamında 2018 yılını Ahmet Akseki yılı olarak ilan ettik. Geçtiğimiz yıl içerisinde bir çok etkinlik, panel ve yarışmalar düzenledik. 2019 yılında ise Osman Yüksel Serdengeçti yılı ilan ettik. Ümit ediyorum ki, önümüzdeki yıllarda da Rasih Kaplan, Hasan Hüsnü Erdem, Fatin Gökmen ve Ömer Duruk gibi daha bir çok şahsiyet yıllar boyunca anılacak ve yad edilecektir" diye konuştu.

Akseki Belediye Kültür Salonunda düzenlenen törene Akseki Kaymakamı Muhammed Emin Nasır ile bilikte, Belediye Başkanı İbrahim Özkan, Cumhuriyet Savcısı İsmail Erbuğa, İlçe Milli Eğitim Müdürü İmdat Mithat Bağcı, Akseki Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amiri Mustafa Bozkurt, Akseki İlçe Emniyet Amiri vekili Nazif Yayla ve, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.