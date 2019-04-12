Akseki'de "Osman Yüksel Serdengeçti Paneli" düzenlendi.

Akseki Belediye Kültür Salonunda düzenlenen törene Akseki Kaymakamı Muhammed Emin Nasır, Belediye Başkanı İbrahim Özkan, Cumhuriyet Savcısı İsmail Erbuğa, İlçe Milli Eğitim Müdürü İmdat Mithat Bağcı, siyasi parti temsilcileri, kurum müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunması ile başlayan panele konuşmacı olarak Eğitimci ve Araştırmacı Yazar Murat Arslan ve emekli memur Ercan Arslan katıldı.

Panelde konuşan Akseki Kaymakamı Muhammed Emin Nasır, geçmişi yüzyıllar öncesine dayanan Akseki'nin bu engin tarih ve kültür birikimi sayesinde bir çok ilim ve fikir insanının yetişmesine vesile olduğunu söyledi. Nasır, "Bizlerde Akseki Kaymakamlığı olarak bu önemli şahsiyetleri hem Akseki'de hem Akseki'nin dışında daha iyi anlamak, gelecek nesillere daha iyi tanıtmak ve bir nebzede olsa onları yad etmek için bir proje gerçekleştirdik. Bu proje kapsamında 2018 yılını Ahmet Akseki yılı olarak ilan ettik. Geçtiğimiz yıl içerisinde bir çok etkinlik, panel ve yarışmalar düzenledik. 2019 yılında ise Osman Yüksel Serdengeçti yılı ilan ettik. Ümit ediyorum ki, önümüzdeki yıllarda da Rasih Kaplan, Hasan Hüsnü Erdem, Fatin Gökmen ve Ömer Duruk gibi daha bir çok şahsiyet yıllar boyunca anılacak ve yad edilecektir" diye konuştu.

Serdengeçti, Eğitimci Araştırmacı Yazar Murat Arslan ve emekli memur Ercan Arslan'ın konuşmacı olduğu panelde ele alındı. Panelde, Serdengeçti'nin hayatı, verdiği mücadele, meslek yaşamı ve Necip Fazıl Kısakürek'le olan hatıraları konuşuldu.

Araştırmacı Eğitimci yazar Murat Arslan, Aralarında Ahmet Hamdi Akseki ve Hacı Salih Efendi gibi isimlerin de bulunduğu alimler yetistirmis bir aileye mensup olan Osman Yüksel Serdengeçti, Antalya'da 1917 yılında dünyaya geldiğini söyledi.

Gazeteci, yazar ve sairin asıl adı Osman Zeki Yüksel olmasına rağmen, Serdengeçti dergisinde bu imzayla çıkan yazılarından dolayı Osman Yüksel Serdengeçti olarak tanındığını söyleyen Arslan, "Ilkokulu Akseki'de, ortaokulu yatılı öğrenci olarak Antalya'da okuyan, lise hayatına ise Ankara'da devam eden Serdengeçti, girdiği Ankara Universitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesinde ikinci sınıf öğrencisiyken Mayıs 1944'teki olaylara karıştığı gerekçesiyle eğitimini tamamlayamadığını söyleyen Arslan, "Altmış altı yıllık ömrünü Allah, vatan ve millet mücadelesi için vakfetmiş birisinden bahsediyoruz. Bu ömründe kendinden, malından, mülkünden her şeyinden vazgeçmiş, koskoca bir vatan aşkını sığdırmış. Necip Fazıl Kısakürek, Serdengeçti ve onların yolundan giden diğerlerine ben 'Aksiyon Adamları' diyorum. En önemlisi konuşmanın en zor olduğu zamanda bu insanlar hiç susmamıştır. İsimlerini kalplerimiz titreyerek yâd ediyoruz. Bizim için konuşmak çok kolay biz, iletişimin ve bilgiye ulaşmanın çok kolay olduğu bir dönemdeyiz. Bu insanlar kendi devirlerinin sözcüsü, o yüzden çok saygıdeğerler. 'Haksızın karşısında susan dilsiz şeytandır' sözü, Osman Yüksel Serdengeçti karşısında ete kemiğe bürünmüştür." dedi.

Ercan Arslan ise, Osman Yüksel Serdengeçti'nin hayatını anlattı. Öğrenciler Serdengeçti'nin şiirlerinden seçmeler seslendirdiği programın sonunda, Cumhuriyet Meydanında Serdengeçti konulu resim sergisi açılışı yapıldı. Serdengeçti adına yapılan şiir ve kompozisyon yarışmasında dereceye giren öğrencilere Akseki Kaymakamı Muhammed Emin Nasır tarafından ödülleri verildi.