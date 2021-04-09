Akseki'de psikolojik ve diyetisyen danışmanlık hizmetine başlandı

Antalya Büyükşehir Belediyesi Sosyal hizmetler kapsamında Akseki'de psikolog ve diyetisyen danışmanlık hizmeti vermeye başladı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesindeki Aile Eğitim Merkezlerindeki psikolog ve diyetisyen hizmetleri talep üzerine ilçelerde de verilmeye başlandı. Büyükşehir Belediyesi, psikolog ve diyetisyen hizmeti bulunmayan bu hizmetleri çevre ilçelerden alan Akseki'de vatandaşlardan gelen talebi geri çevirmedi. Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, Akseki'de psikolog ve diyetisyen danışmanlık hizmeti vermeye başladı. Desteğe ihtiyaç duyan vatandaşlar uzmanlar ile birebir görüşüp danışmanlık hizmeti alabiliyor.

“Psikolojik ve diyetisyen danışmanlık”

Psikolojik danışmanlık hizmeti kapsamında yetişkinlere bireysel danışmanlık hizmeti sunuluyor. Pandemi sürecinde oluşan kişisel problemlere karşı mücadele yöntemleri ile destek veriliyor. Diyetisyen hizmetinde ise; özellikle pandemi sürecinde hareketsiz kalan ve beslenme düzeni bozulan vatandaşlara kişiye özel sağlıklı beslenme eğitimi veriliyor.