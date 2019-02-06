Akseki'de Trafikte “Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın” projesi

İçişleri Bakanlığı, trafikte yaya önceliği bilincinin oluşturulması ve yaya geçitlerinin kullanımını yaygınlaştırılması amacı ile 'Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın' sloganıyla Türkiye genelinde başlatılan proje Antalya'nın Akseki İlçesinde de uygulandı.

İnönü Caddesi üzerinde uygulamalı olarak yapılan 'Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın' projesine Akseki Kaymakamı Muhammed Emin Nasır, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Hulusi Mehmet Müdük, İlçe Emniyet Amiri vekili Nazif yayla, trafik polisleri, jandarma trafik ekipleri, ile Anaokulu öğrencileri ve vatandaşlar katıldı. Öğrenciler ve vatandaşlar buradaki yaya geçidinde araçların yavaşlamasını fırsat bilip, birlikte yolun karşısına geçip proje kornusunda farkındalık yaratmaya çalıştı. Sürücüler, proje konusunda bilgilendirildi.

Kavşak giriş ve çıkışlarında, okul ve yaya geçitlerine yaklaşırken sürücülerin yavaşlamaları gerektiğini belirten Akseki Kaymakamı Muhammed Emin Nasır, Öncelik yayalarda trafik projesi kapsamında Akseki'de uygulama başlattık. Yayalar için yaralanma ve ölümle sonuçlanan trafik kazalarda ciddi bir azalma olacağını düşünüyorum. Bu medeni trafik kültürünü edinmemizde fayda var dedi.

Akseki Bölge Trafik ekipleri de Akseki-Manavgat karayolu Murtiçi mevkisinde Bölge Trafik İstasyon Amiri Mustafa Bozkurt ile birlikte yol kontrolü yapıp, yaya geçidinde sürücülere ve yayalara pnoje hakkında bilgi verdi. Uygulama, vatandaşlar tarafından olumlu karşılandı, destek buldu.

Etkinlik, araç sürücülerine İlçe Emniyet Amirliği Polis memurları tarafından yaya geçitlerinde önceliğin yayalara ait olduğuna dair broşürler dağıtıldı.