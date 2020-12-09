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Akseki'de usulsüz avlanan 4 şahıs yakalandı

Antalya’nın Akseki ilçesinde avlaklarda usulsüz av yapan 4 şahsa toplamda 5 bin 971 TL idari para cezası uygulandı.

Antalya'nın Akseki ilçesinde avlaklarda usulsüz av yapan 4 şahsa toplamda 5 bin 971 TL idari para cezası uygulandı.


Doğa Koruma ve Milli Parklar 6.Bölge Müdürlüğü, Antalya Şube Müdürlüğüne bağlı av koruma ve kontrol ekipleri, Akseki İbradı mevki'inde usulsüz olarak av yapan 4 şahsı yakaladı. Şahıslara, 'avlaklarda avcılık belgesi olmadan avlanmak, avlanma süreleri dışında avlanmak ve yaban hayvanlarının üreme, tüy değiştirme ve göç dönemlerinde rahatsız edilmesi' maddelerinin ihlalinden dolayı toplamda 5 bin 971 TL idari para cezası uygulandı.

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