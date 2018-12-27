Akseki'de yağlı boya resim kursu açıldı

Antalya'nın Akseki ilçesinde Antalya Sanat ve Meslek Eğitimi Kursları (ASMEK) ve Akseki Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü işbirliği ile "Yağlı Boya Resim" kursu açıldı.

Akseki ASMEK kurs merkezinde açılan kursa, her yaştan kursiyer katılıyor. Akseki Emine-Ahmet Büküşoğlu Ortaokulu Resim öğretmeni Mustafa Berk tarafından verilen kursta teorik ve uygulamalı çalışmalarda kursiyerlere resim sanatı öğretiliyor.

ASMEK Sorumlusu Hasan Küçükbaş, yağlı boya resim öncesi işlemlerini hazırlama, tuvale aktarma, yağlı boya tekniğini uygulama bilgi ve becerisine sahip bireyleri yetiştirmek amaçlı ASMEK ve Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü bünyesinde açılmış bir kurs olduğunu söyledi.

Küçükbaş, 20 kişinin kursa katıldığını ve eğitim süresinin 300 saat süreceğini belirten Küçükbaş, teorik ve uygulamalı çalışmalarla kursiyerlerin resim sanatını en güzel şekilde öğrenebileceğini, , kursiyerler var olan yeteneklerini ortaya çıkaracaklar diye konuştu.

Boş zamanlarını resim yaparak değerlendirdiklerini ifade eden kursiyerler de bu tür kursların açılmasından memnun olduklarını aktardı.

Kurs sonunda başarılı kursiyerlere sertifika verileceği bildirildi.