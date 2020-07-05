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Akseki'deki orman yangını kontrol altına alındı

Antalya’nın Akseki ilçesindeki dağlık alanda çıkan orman yangını kontrol altına alındı.

Antalya'nın Akseki ilçesindeki dağlık alanda çıkan orman yangını kontrol altına alındı.


Akseki ilçesi Sinan Hoca köyü yakınlarındaki sarp ve kayalık bir alanda saat 15.00 sıralarında dumanlar yükselmeye başladı. 112 Acil Çağrı Merkezine haber verilmesiyle bölgeye, çok sayıda itfaiye sevk edildi.


Yangına, Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 5 arazöz, 2 helikopter ve 1 uçakla müdahale edildi. 20 yangın işçisi ve 6 teknik personelin yangın görev aldığı yangınını Orman Bölge Müdürü Vedat Dikici yönetti. Saat 18.00 sırasında kontrol altına alınan yangında 0.5 hektarlık alan zarar gördü.

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