İhlas Haber Ajansı

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Akseki'deki orman yangınıyla ilgili bir şüpheli tutuklandı

Antalya’nın Akseki ilçesinde 28 Temmuz tarihinde başlayan ve önceki gün kontrol altına alınan yangınla ilgili gözaltına alınan bir şüpheli tutuklandı.

Antalya'nın Akseki ilçesinde 28 Temmuz tarihinde başlayan ve önceki gün kontrol altına alınan yangınla ilgili gözaltına alınan bir şüpheli tutuklandı.


Orman yangınıyla ilgili Akseki Cumhuriyet Bas¸savcılıgˆınca başlatılan soruşturma kapsamında orman yangınının s¸u¨pheli A.Y. tarafından çıkarıldığı tespit edildi. Go¨zaltına alınan şüphelinin, bugün sevk edildiği Sulh Ceza Hakimliğince 'Kasten Orman Yangınına Neden Olma' suc¸undan tutuklandığı bildirildi. Sorus¸turma is¸lemlerine c¸ok yo¨nlu¨ olarak titizlikle devam edildiği bildirildi.

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