Aksekili kadınların nar ekşisi mesaisi

Antalya'nın Akseki ilçesinde bazı ev kadınları, ürettikleri nar ekşisi ile aile ekonomisine katkı sağlamaya çalışıyor.

Antalya'nın Akseki ilçesindeki bölgede ekim ayında olgunlaşmaya başlayan narlar önce bahçelerden toplanıyor. Köylüler tarafından stoklanan narlar boş zaman bulduklarında doğal yöntemlerle sopa yardımıyla dövülerek taneleri kabuğundan ayrılan narlar, çuval içerisine konuluyor. Ardından da özel yaptırılan küçük şırahaneye konulan çuvaldaki nar tanelerinin, tepelemek suretiyle suyu çıkartılıyor. Elde edilen nar suyu süzüldükten sonra bol ateşli bakır tavalarda iyice kaynatılıyor. Koyulaşıncaya kadar kaynatılan nar suyu daha sonra soğutularak şişelere konuyor ve kullanılmak üzere raflarda yerini alıyor. Elde edilen nar ekşisinin bir kısmını kendi ihtiyaçları için saklayan kadınlar, kalan kısmının kilosunu ortalama 30 liradan satışa sunuyor.

Meşakkatli iş

Akseki ilçesi Sinanhoca Mahallesi'nde yaşayan Fatma Büyükarslan, ilçede yaşayan kadınların bin bir meşakkatle hazırladıkları nar ekşilerinin yemeklerin vazgeçilmezi olduğunu söyledi. Nar sezonunun ekim ayında başladığını söyleyen Büyükarslan, "Tatlı narlarımızı Akseki pazarında satıyoruz. Ekşi narları ise depolarda stoklayarak boş kaldığımız bir zamanda nar ekşisi çıkarmaya başlıyoruz. Ekşi nar ağacımız oldukça çok olduğu için ise ekşisini yapıp doğal olarak eşimize dostumuza satıyoruz." dedi.

Bir gün önceden hazırlıklar yapılıyor.

Nar ekşisi yapmak için bir gün önceden narların tanelerini ayıkladıklarını anlatan Büyükarslan, "Narları kırarak tanelerini leğenlere biriktiriyoruz. Daha sonra çuvallara katıp kendi yaptığımız yöntemlerle şırahanede çiğniyoruz. Şırasını çıkarıyoruz. Bir gün sonra ise sabah erken saatlerde kızgın ateşte tavalarda kaynatıyoruz. Kaynama işi yaklaşık 5-6 saat sürer. Kıvamına ancak 5-6 saatte gelir. Kıvamına gelmeden ocaktan indirmeyiz. Yaptığımız nar ekşisi tamamen doğaldır. İçine hiçbir katkı maddesi koymayız."

Yapımı oldukça zor.

Nar ekşisi yapımının pekmezden daha zor olduğunu belirten Büyükarslan, bazı kadınların kendileri, ve çocuklarının ev ihtiyaçları için nar ekşisi yaptığını bazı kadınların ise aile bütçesine katkı sağlamak için ekşi kaynattıklarını 15 kilogram nardan 1 kilogram ekşi elde edildiğini kaydetti.