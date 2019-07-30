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Akseki'nin Taşlıca yolu genişletiliyor

Büyükşehir Belediyesi, Akseki’nin Taşlıca Mahallesinde yol genişletme çalışması yapıyor.

Büyükşehir Belediyesi, Akseki'nin Taşlıca Mahallesinde yol genişletme çalışması yapıyor.


Antalya Büyükşehir Belediyesi, ilçelerde çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Büyükşehir, yıllardır her kış ayında heyelan nedeniyle daralan Taşlıca Mahalle yoluna kökten çözüm getiriyor. İlçe merkezine yaklaşık 30 kilometre uzaklıktaki Taşlıca Mahalle gurup yolunda çalışma başlatan Akseki hizmet birimi ekipleri, dağı iş makineleriyle kırarak geniş ve güvenli bir yol haline getiriyor. Murtiçi'nden Taşlıca mahallesine gidilen yolun 4'üncü kilometresinde yapılan yol genişletme zemin sağlamlaştırma çalışması kısa sürede yapılarak asfalt dökümü gerçekleştirilecek.

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