Akseki'ye özel kurtarma timi

Antalya'nın ilçelerinde kurulan ilk kurtarma ekibi olan Akseki Belediyesi Arama Kurtarma Ekibi (ABAK), düzenlenen törenle göreve başladı. ABAK görevlileri eğitim aldıkları Alaaddin Keykubat Üniversitesi Akseki Meslek Yüksek Okulu'nda gerçeğini aratmayan bir kurtarma tatbikatı gerçekleştirdi.

Akseki Belediyesi, gönüllü personellerinden oluşan bir kurtarma birimi kurdu. Acil durumlarda arama kurtarma, koruma ve tahliye faaliyetleri gerçekleştirmek üzere kurulan kurtarma ekibinde görev alan on personel, Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde eğitim aldı. Enkaz üzerinde arama, güvenlik önlemleri alma, sesli görüntülü arama, koruma, tahliye ve doğada kurtarma gibi eğitimler verilen personel, kurs sırasında binadan iple indi, doğada ve enkazda arama çalışmaları yaptı.

Tatbikat başarıyla tamamlandı

Eğitimlerini tamamlayan kurtarma ekibi ALKÜ Akseki Meslek Yüksek Okulu'nda nefesleri kesen bir tatbikat gerçekleştirdi. Akseki Belediye Başkanı İbrahim Özkan, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Erdoğan Aslan, AK Parti İlçe Başkanı Halis Gündoğdu ve vatandaşların izlediği tatbikatta okulun çatısında yaralanan bir kişiye ilk müdahale yapıldı. ABAK ekipleri yapılan müdahalenin ardından sedye ve iplerle yaralıyı binadan indirdi. ABAK görevlileri iplerle tırmandıkları çatıya tüm Şehitlerimiz için Türk Bayrağını asarak büyük alkış aldı.

Toroslarda görev yapacak

Antalya ilçelerinde kurulan ilk kurtarma birimi olan ABAK dünyanın en büyük sıra dağlarından biri olan Toroslarda görev yapacak. ABAK hakkına bilgi veren Akseki Belediye Başkanı İbrahim Özkan “En çok önem verdiğim projelerden bir tanesini daha hayata geçirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Hayatlar kurtarmaya gönüllü olan personelimize Alaaddin Keykubat Üniversitemizle iş birliği yaparak kurs verdik. Kursu başarı ile tamamlayan çalışma arkadaşlarımız bugün sertifikalarını aldılar ve ABAK resmen göreve başladı. Onları izlerken çok heyecanlandık, gururlandık, mutlu olduk. ABAK Toros Dağları'nda kurulsa da ülkemizin dört bir tarafında olası doğal afetlerde hayatlar kurtarmak için çalışacak. Bu göreve gönüllü olan arkadaşlarımı bir kez daha tebrik ediyorum” dedi.