Akşener Kepez'de konuştu

İYİ Parti Genel Başkanı meral Akşener, "Biz yeniden fabrikalar açacağız; sanayiciyi, teknolojiyi teşvik edeceğiz" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Millet İttifakı seçim çalışmaları kapsamında Antalya'nın Kepez İlçesi Turgut Özal Spor Salonu yanındaki alanda düzenlenen ortak mitingde halka hitap etti. Miting öncesi bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu ardından İstiklal Marşı okundu. İlk olarak kürsüye gelen İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın toplumu gerdiğini iddia ederek, "Çünkü birbirinizle kavga ederseniz kutuplaşacaksınız; sonuç itibariyle yanan mutfak, kaynamayan tencere, işsiz gençler, EYT'liler çiftçinin kullandığı mazot, narenciyenin öldürülmesi bunlar konuşulmayacak" ifadelerini kullandı.

"Esnaf sabahtan akşama kan ağlıyor" diyen Akşener, "Mazotu, ÖTV'yi onlar indirmezse biz indireceğiz. Üreten bir Türkiye vizyonları yok. Biz yeniden fabrikalar açacağız, sanayiciyi, teknolojiyi teşvik edeceğiz” ifadelerine yer verdi.