AKS'NİN yeni sergisi; asker ve ressam

Antalya Kültür Sanat, Cumhuriyet'in 100'üncü yılını 7 Şubat 2023 günü açılacak “Meşrutiyet'ten Cumhuriyet'e Mehmet Ali Laga-Asker ve Ressam” adlı yeni sergisiyle selamlıyor.

Türk sanat tarihinde batılılaşmanın öncüsü nitelemesiyle, bir döneme adını vermiş asker-ressamların 4'üncü kuşak temsilcilerinden Mehmet Ali Laga'nın sanatına, toplumsal dönüşüm penceresinden bakmayı amaçlayan sergi, sanatseverleri Osmanlı'nın son döneminden erken Cumhuriyet yıllarına uzanan bir yolculuğa çıkarıyor.

Her resim tarihi bir belge

Radikal değişimlerin gerçekleştiği bir dönemde yaşayan Mehmet Ali Laga (1878-1947), Sultan Abdülhamid'in itibar ettiği Şeyh Zâfir Efendi'nin torunu olarak İstanbul Beşiktaş'taki Ertuğrul Tekkesi'nde büyüdü. Kuleli Askeri İdadisi'nden sonra Harbiye'den mezun olup hayatını savaş yıllarında asker-ressam, barış yıllarında öğretmen-ressam olarak sürdürdü. Balkan Harbi yıllarından, Çanakkale'de cephede yaptığı resimlere, Trablusgarp'tan Edirne'ye ve esir alınarak götürüldüğü Sofya'ya uzanan çalışmaları, Cumhuriyet'in eşiğinde olan bir toplumu, asker-ressam gözünden aktarıyor. Yaşadığı ve gördüğü yerleri betimleyen sanatçının, ülkemizin savaş yıllarında şehirlerini, meydanlarını, camilerini ve çeşmelerini betimleyen peyzajları, dönemin kaydını tutan tarihi bir belge olarak nitelendiriliyor.

7 Şubat'ta açılacak

“Meşrutiyet'ten Cumhuriyet'e Mehmet Ali Laga - Asker ve Ressam” sergisinde, farklı koleksiyonlardan derlenen ve aralarında Büyükada, Yelkenliler, İstanbul'da Bir Sokak, Ayvalı Natürmort gibi önemli yapıtların da bulunduğu farklı tekniklerde 70 eser yer alacak. Ayrıca desen defterleri, etütler, fotoğraflar, gazete kupürleri, sergi katalogları ve benzeri belgelerle dönem tarihine ilişkin ipuçları da Antalyalı sanatseverlerle sergi çerçevesinde buluşturulacak. Sanat Tarihçisi Ömer Faruk Şerifoğlu ve sanat tarihçisi Dr. İlona Baytar küratörlüğünde hazırlanan, 21 Ekim-31 Aralık 2022 tarihleri arasında İstanbul Kazlıçeşme Sanat'ta “Vefatının 75'inci Yılında Mehmet Ali Laga-Asker ve Ressam” adıyla izleyiciyle buluşan ve Antalya Kültür Sanat için yeniden kurgulanan sergi, 07 Şubat'ta açılıp, 26 Mart 2023 tarihine kadar ziyaret edilebilecek.