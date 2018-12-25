Aksoy: “İttifak kararlarına uyarız”

Şu adayımızı geri çekeceğiz, bunu çekmeyeceğiz diye bir şey söylemem söz konusu değil” dedi.

MHP Antalya İl Başkanı Mustafa Aksoy, Kumluca ilçesi'nde partisinin ilçe teşkilatını ziyaret etti. Partililerle basına kapalı olarak görüşen Aksoy, Cumhur İttifakı ve yeni gelişmeler hakkında bilgi verdi.

Görüşmenin ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Aksoy, “Cumhur İttifakı ruhunun devam ettirilmesi söz konusu. Ülkemizin bekası, iç ve dış tehlikelere karşı birlik olunması gerektiğinden Cumhur İttifakı görüşmelerimiz devam etmekte. İttifak görüşmeleri, bu hafta sonu veya gelecek hafta başına kadar tamamlanacaktır. Partilerimiz büyükşehirler, iller ve ilçe belediye başkanlığı konusunda görüşmekte. Nihai sonuçta karar verilecektir. İl ve ilçe teşkilatları olarak bu neden böyle olmuş diyecek değiliz. Bu hem AK Parti hem de MHP içinde böyledir. Partilerimizin en üst yetkilileri bir karar almışlarsa bize uygulamak düşer. Adaylarımız ve aday adaylarımız ittifak olmayacakmış gibi saha da etkin bir şekilde çalışmaktadırlar. Genel Başkanımız Alanya ve Finike adaylarımızı açıkladığında ittifak söz konusu değildi. Şahsım adıma şu adayımızı geri çekeceğiz. Bunu çekmeyeceğiz diye bir şey söylemem söz konusu değildir. Her iki parti yetkililerimiz hangi yönde karar vermişlerse uygularız. O yönde çalışmalarımızı yaparız” dedi.