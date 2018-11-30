Aksu Devlet Hastanesi bin günde tamamlanacak

Antalya İl Sağlık Müdürü Ünal Hülür, Aksu İlçesi'ne yapılması planlanan 300 yataklı devlet hastanesi alanında incelemelerde bulundu.

Antalya İl Sağlık Müdürü Ünal Hülür, Aksu İlçesi'ne 59 bin 800 metre kare alan üzerine yapılması planlanan 300 yataklı devlet hastanesinin inşaat alanında incelemelerde bulundu. Hülür'e Aksu Kaymakamı Aydın Ergün de eşlik etti. 9 Nisan 2018 yılında ihalesi yapılan hastanenin ihale bedeli ise 156 milyon 556 bin TL olarak açıklandı. Hastanenin 1 Mart 2021 yılında teslim edilmesi bekleniyor.

Hastanede 249 hasta yatak sayısı (88 çift yataklı oda, 73 tek yataklı oda), 57 yoğun bakım yatak sayısı (Erişkin Y.B. 35, çocuk Y.B. 10, yenidoğan Y.B. 12 adet) ayrıca 20 psikiyatri yatak sayısı, 18 palyatif yatak sayısı, 6 mahkum yatak sayısı ile toplam 350 yataklı inşaa edilecek olan hastane 63 bin 342 metre karesi kapalı alan olacak. Hastanede ayrıca 10 ameliyathane, 102 poliklinik odası, 10 diş ünitesi olacak.