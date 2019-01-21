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Aksu Karaçallı-Kemerağzı grup yolu sıcak asfalta kavuşacak

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Aksu ilçesine bağlı Karaçallı ve Kemerağzı grup yollarını sıcak asfaltla buluşturacak.


Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, merkez ve ilçelerde ulaşım için yol açma ve asfalt çalışmalarını sürdürüyor. Antalya'nın dört bir yanında hummalı bir çalışma yürüten ekipler, son olarak Aksu İlçesine bağlı Karaçallı ve Kemerağzı grup yolunu sıcak asfaltla kaplıyor. Ekipler, grup yolunda zamanla deforme olan asfaltı freze makinesiyle sökerek temizledi. Hiç ara verilmeden sıcak asfalt kaplama çalışmalarına geçildi. Kontrollü bir şekilde trafik akışı sağlanan yolda çalışmalar sürüyor.

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