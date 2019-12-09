Aksu Kaymakamı Ergün, engelli çocuklarla kahvaltıda buluştu

Aksu Kaymakamlığı, Aksu Belediyesi, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı işbirliği ile Aksu Kaymakamlığı tarafından uygulamaya konulan “Gezerek öğreniyorum” projesi kapsamında Aksu'da çeşitli okullarda özel eğitim sınıfında eğitim gören çocuklar ve aileleriyle kahvaltıda buluştu. Kaymakam Aydın Ergün, “. Biz onları sadece bir gün değil, her gün önemsiyoruz. Sürekli yanlarında olduğumuzu hissettirmeliyiz” dedi.

Aksu Kaymakamlığı, Aksu Belediyesi, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı işbirliği ile Aksu Kaymakamlığı tarafından uygulamaya konulan “Gezerek öğreniyorum” projesi kapsamında Aksu'da çeşitli okullarda özel eğitim sınıfında eğitim gören 139 çocuk ve 56 öğretmen Delphin İmperyal Otelde kahvaltı yaptı. Aksu Kaymakamı Aydın Ergün ve eşi Necla Ergün, Aksu Belediye Başkan Yardımcısı Hakkı Çoşgun, Milli Eğitim Müdürü Süleyman Gökçen, diğer kamu kurum ve kuruluşlarının müdürleri katıldı. Kaymakam Ergün 5 yıldızlı otelde kahvaltı yapma heyecanını yaşayan öğrencilerle yakından ilgilendi. Delphin İmperyal Otel sahipleri Yıldırım ve Tolga Çömertoğlu kardeşler de engelli öğrencileri kahvaltıda yalnız bırakmadı. Sevilen çizgi film karakterleri Süpermen, Batman ve Pamuk Prenses kılığına bürünen animatörler kahvaltı boyunca çocuklarla fotoğraf çektirerek masalsı dünyaya yolculuk yapmalarını sağladı.

“Gezerek öğreniyorum” projesini 3 yıldır yürüttüklerini ifade eden Kaymakam Aydın Ergün, bu kapsamda engelli çocukların birçok etkinlikle hoşça vakit geçirmelerini sağladıklarını söyledi. Ergün “Bu proje kapsamında engelli öğrenciler için geziler, sinema etkinlikleri düzenliyoruz. Bu etkinliklere eşimle katılarak çocuklarımızla vakit geçiriyoruz. Bugün burada amacımız sadece kahvaltı yapmak değil, aynı zamanda özel çocuklarımız için farkındalık oluşturmak. Biz onları sadece bir gün değil, her gün önemsiyoruz. Sürekli yanlarında olduğumuzu hissettirmeliyiz. Bu etkinliği yapmamızda bize destek olan Tolga Cömertoğlu'na da teşekkür ediyoruz” dedi. Kaymakam Aydın Ergün ayrıca geçtiğimiz Cumartesi günü evinde çıkan yangında 10 yaşındaki engelli İbrahim Paşa Kaya'nın vefatına ilişkin açıklamalarda da bulunarak” olaydan derin üzüntü duyuyoruz” dedi.

Otizmli öğrenci Babası Selim Minaz, engellilere ve ailelerine sahip çıkılması ve bu tür sosyal etkinliklerin kendilerine moral verdiğini ifade etti. Evinden dahi çıkamayan ailelerin olduğunu hatırlatan Engelli Babası Selim Minaz engelli bireylerin ailelerinin hislerine tercüman olarak, “sadece engelli yakını, engelli çocuğu eşi değil o insanlar kendileri de hayattan kopuyorlar. Bu tür faaliyetler o insanlara gerçekten moral kaynağı oluyor. Yaşamlarına destek veriliyor. Sayın Kaymakamımıza ve bu programı kimler yapmışsa teşekkür ediyoruz. İnşallah özellikle otizmlilere toplumsal duyarlılığımızın da istiyoruz. Biz neler yaşadık. Ailesi babası dedesi sanki bulaşıcı hastalıkmış gibi çocukları aldılar kaçırdılar. Çok sorunlar yaşadık ama bilinçli insanlarımız da var. Onlar bize gerekli desteği yapıyorlar sağ olsunlar” dedi.