Aksu protokolü zirai don nöbetinde üreticileri unutmadı

Aksu'da protokol üyeleri, zirai don riski nedeniyle seralarında soba yakarak nöbet tutan üreticileri yalnız bırakmadı.

Aksu Belediye Başkanı Halil Şahin, Aksu Kaymakamı Aydın Ergün, İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Tatar, İlçe Jandarma Komutanı Hulusi Mehmet Müdük ve Tarım İlçe Müdürü İhsan İnal ile birlikte zirai don nöbeti tutan üreticileri seralarında ziyaret edip sohbet etti.

Tarım ürünlerinin büyük emeklerle sofralarımıza kadar geldiğini belirten Başkan Şahin, "Hava sıcaklıklarının düşmesi nedeniyle ürünlerini soğuğa karşı koruyabilmek için nöbet tutan, seralarında soba yakan üreticilerimizi ziyaret ederek onlara moral vermek istedik. Tarım yalnızca bir geçim kaynağı değil; toprağa hayat verme ve ürün yetiştirme sanatıdır. Gece gündüz demeden ilçemizin tarımsal üretimine katkı sağlayan tüm üreticilerimize kolaylıklar diliyorum" dedi.