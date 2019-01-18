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Aksu'da 13 bin 885 öğrenci karnesini aldı

Okulların yarıyıl tatiline girmesiyle Aksu’da eğitim gören çocukların da tatili başladı.

Okulların yarıyıl tatiline girmesiyle Aksu'da eğitim gören çocukların da tatili başladı. Aksu'da okullarda öğrenim gören 13 bin 885 öğrenci karnesini öğretmenlerinin elinden aldı. Öğrencilerin yüzde 35'i taktir belgesi almaya hak kazandı.


Aksu'daki karne töreni Dumanlar İlkokulu ve Ortaokulunda gerçekleştirildi. Törene Aksu Kaymakamı Aydın Ergün, Aksu Belediye Başkanı Halil Şahin, İlçe Emniyet Müdürü Deniz Yılmaz, İlçe Jandarma Komutanı Salih Demirtaş, İlçe Milli Eğitim Müdürü Süleyman Gökçen, İlçe Müftüsü Mehmet Ceylan ve veliler katıldı. Aksu Kaymakamı Aydın Ergün başarılarından dolayı öğrencileri kutlarken, Aksu Belediye Başkanı Halil Şahin ise çocuklara tatilde dinlenmelerini söyledi. Çocuklar karnelerini ve başarı belgelerini Aksu protokolünün elinden aldı.


Aksu'da okullarda öğrenim gören 13 bin 885 öğrenci karnesini öğretmenlerinin elinden aldı. Öğrencilerin yüzde 35'i taktir belgesi aldı. Yüzde 60'a yakın öğrenci ise teşekkür belgesi aldı. Yüzde 5 civarında öğrenci ise belge alamadı.

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