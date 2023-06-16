Aksu'da 15 bin 730 öğrenci karne sevinci yaşadı

Antalya'nın Aksu ilçesinde öğrenim gören 15 bin 730 öğrenci karne sevinci yaşadı.

2022-2023 Eğitim ve Öğretim döneminin sona ermesi nedeniyle Aksu Celal Sönmez İlkokulu'nda tören düzenlendi.

Aksu'da gerçekleştirilen törende öğrencilere karneleri Aksu Kaymakamı Ahmet Hikmet Şahin, Aksu Belediye Başkanı Halil Şahin, İlçe Milli Eğitim Müdürü Süleyman Gökçen, Tarım İlçe Müdürü İhsan İnal tarafından verildi. Kaymakam Şahin ayrıca okul da birçok dalda başarı elde eden öğrencilere belgelerini ve ödüllerini verdi.

Aksu İlçe Milli Eğitim Müdürü Süleyman Gökçen şunları söyledi: “İlçemizde 15 bin 730 öğrenci, 74 okul da ve bin 80 öğretmenimiz görev yapmakta. 464 depremzede öğrencimizde bu dönem öğrenim gördükleri okullarda karnelerine kavuştular. Öğrencilerimize yazın dinlenmelerini ve bunun yanında bol bol kitap okumalarını tavsiye ediyorum. Öğrencilerimize ve velilerimize iyi tatiller diliyoruz.”

Tören toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.