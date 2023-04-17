Aksu'da Anaokulu öğrencileri çiçek hasadında

Antalya'nın Aksu ilçesinde anaokulu öğrencileri tarım alanlarını yakından görmek ve yerinde incelemek için Tarım Lisesi öğrencileri eşliğinde çiçek hasadına katıldı.

Aksu İlçesi Çalkaya 75. Yıl Cumhuriyet Anaokulu öğrencileri öğretmenleriyle birlikte bölgede çiçek üretimi yapan bir firmanın serasında Tarım Lisesi öğrencileri eşliğinde çiçek hasadına katıldı. Tarımı minik öğrencilerle buluşturan projenin mimarı Aysel Akın-Klaus Wagner Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Tülay Ateş, amaçlarının küçük yaşlarda çocuklara tarımı sevdirmek olduğunu söyledi.

Proje hakkında bilgi veren Tarım Lisesi Müdürü Tülay Ateş, “Minik öğrenciler, çiçek hasadına Tarım Lisesi öğrencilerimizle birlikte katıldı. Tarım Lisesi öğrencilerimiz; çiçek serası içinde Anaokulu öğrencilerine çiçek bakımı, sulama, gübreleme ve hasat konusunda uygulamalarda bulundu. Birlikte çiçek topladılar ve toplanan çiçekleri demet haline getirerek paketleme yaptılar. Minik öğrencilerimiz yine okulumuzun öğrencileriyle birlikte seradan toplanan çiçeklerin, muhafazasını ve soğuk hava depolarında bekletilme süreçlerini de gözlemlediler. Firma sahibi tarafından çocuklarımıza birer demet çiçek hediye edildi”dedi.

Etkinliğe Aksu İlçe Milli Eğitim Müdürü Süleyman Gökçen ve birçok öğretmen de bulundu.