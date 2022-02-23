Aksu'da çıkan hortum onlarca seraya zarar verdi

Antalya'nın Aksu ilçesinde çıkan hortum seraların naylonunu sıyırdı, demirleri eğdi geçti.

Antalya'da iki gündür etkili olan yağışlı ve fırtınalı hava tarım alanlarına da zarar verdi. Aksu ilçesi Altıntaş Mahallesinden sabah saatlerinde geçen hortum ise bir çok seraya zarar verdi. Seraların üzerinden geçen hortum hem naylonları sıyırdı hem de demirleri büktü geçti. Bükülen demirler yağışla birlikte çöktü. Hortum cam seraları da kırdı. Hortumun kaldırdığı naylonların elektrik tellerinin üzerine düşmesi sonucu nakil hatlarının bir çoğu kırıldı. Üreticinin seralarının içinde yeşillik, domates ve salatalık olduğu görüldü.