Aksu'da damlalar pamukta buluştu

Aksu İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, “Aksu'da Damlalar Pamukta Birleşiyor Tarımsal Yeniliklerin Yaygınlaştırılması Projesi” düzenledi.

Solak Mahallesinde uygulanan proje kapsamında pamukların hasatı yapıldı. Etkinliğe Aksu Kaymakamı Aydın Ergün, Aksu Belediye Başkanı Halil Şahin ve Aksu Belediye Başkan Yardımcısı Celil Gökçen de katıldı. Çiftçi Veli Mekik'in 2 dönüm arazisi üzerinde uygulanan proje kapsamında pamuklara toprak altı damlama sulama yapıldı. Aksu İlçe Tarım ve Orman Müdürü İhsan İnal konuklarına proje hakkında bilgiler verdi. Ardından ise Kaymakamı Aydın Ergün, Belediye Başkanı Halil Şahin ve Belediye Başkan Yardımcısı Celil Gökçen pamuk hasat makinesinin üzerine çıkarak pamuk hasat işlemini yakından takip etti.

Aksu Belediyesinden yapılan açıklamada, "Sulama işini Ali Ormancıoğlu'nun sahibi olduğu Mega Tarım Modern Sulama Sistemlerinin yaptığı bu proje sayesinde önemli kazanımlar elde ediliyor. Pamukta Toprak Altı Damla Sulamanın avantajları arasında yabancı ot çıkmaması; kuru kalan toprak yüzeyi, yüksek havalanma kapasitesi ve tarla içinde kolay hareket etme imkanı sağlaması; daha verimli gübrelemeyi beraberinde getirmesi; işçilik maliyetlerinin azalması; yalıtılan sulama ekipmanlarının çevresel faktörlerden zarar görmesinin engellenmesi yer alıyor" denildi.