Aksu'da fırtına ve dolu sebebiyle 95 dekar sera alanı zarar gördü

Antalya'nın Aksu ilçesinde dolu ve fırtınadan zarar gören seralarda hasar tespit çalışmaları gerçekleştirildi. İlk belirlemelere göre 95 dekar sera alanının zarar gördüğü bildirildi.

Antalya'nın Aksu ilçesinde 11 Ocak gece başlayan ve ertesi gün sabah saatlerine kadar devam eden sağanak yağış, yerini dolu ve fırtınaya bıraktı. Kısa süreli dolu yağışı ve fırtına yüzünden sera plastikleri yırtıldı, demirleri uçtu.

İlçe Tarım Müdürlüğüne bağlı ekipler; Kundu, Kemerağzı, Kumköy, İhsaniye ve Murtuna Mahallesi'nde hasar tespit çalışmalarında bulundu. Yapılan tespitlere göre çilek, domates ve biber seralarında 95 dekar alanda zarar tespit edildi.