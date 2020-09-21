Aksu'da ilk ders zili minikler için çaldı

Antalya'nın Aksu ilçesinde 2020-2021 eğitim ve öğretim yılı, Aksu Melek Mustafa Hamursuz Anaokulu'nda düzenlenen törenle açıldı.

Anaokulu öğrencileri ve birinci sınıf öğrencileri tüm yurt genelinde olduğu gibi Aksu'da da eğitim ve öğretime başladı. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü okullarda gerekli tüm tedbirleri aldı. Aksu'daki eğitim kurumlarında hijyen şartlarının geliştirilmesi ve enfeksiyon önleme kontrol kılavuzuna uygun olarak tüm okullarda gerekli tedbirler alınarak 1 bağımsız anaokulu ve 27 ilkokulda e-okulda kayıtlı toplam bin 258 anasınıfı öğrencisinden veli izin belgesi ile devam edecek. 444 öğrenci ve e-okula kayıtlı toplam bin 162 ile 1. Sınıf öğrencisinden veli izin belgesi ile devam edecek 917 öğrenci okula uyum etkinlikleri kapsamında ilk yüz yüze eğitimini aldı.

Aksu Kaymakamı Aydın Ergün, Aksu Belediye Başkanı Halil Şahin ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Yakup Hoplar Melek Mustafa Hamursuz Anaokulunu ziyaret ederek, anasınıfındaki öğrencilerin heyecanını paylaştı. Okulda, Korona virüse karşı gerekli tüm tedbirlerin alındığı gözlendi. Çocuklara hediyeler veren protokol, yeni eğitim ve öğretim yılının hayırlı olması temennisinde bulundu.

Sıkı önlemler alındı

Aksu'daki okullarda öğrenci servisleri ile sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uygun biçimde toplam 40 hatta, 171 öğrenci 7 ilkokula taşınacak. Okullarda kantinler açılmayacak ve yemek servisi yapılmayacak. Okullarda ateş ölçerler bulunacak ancak okula girişlerde ateş ölçümü yapılmayacak. Okul girişlerinde havuzlu paspas ve okul içinde yeterli sayıda dezenfektan noktaları oluşturuldu. Koridorlarda öğrencilerin ihtiyaç duyduğu zaman ulaşabileceği maske temin noktası oluşturuldu. Okulların maske ihtiyacı İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından temin edildi. Sınıflar sosyal mesafe kurallarına göre tasarlandı. 21 Eylül'den önce tüm okullarda dezenfektan çalışması yapıldı. Ortak alanlar sosyal mesafe kurallarına göre ayarlanarak gerekli uyarı işaretleri yapılıp yazılar asıldı. Öğrencisini okula göndermek isteyen/istemeyen velilerden izin dilekçeleri toplandı. İsteyen veliler öğrencisini okula göndermeyerek uzaktan eğitime katıldı.