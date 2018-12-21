Aksu'da jandarma ‘Trafik Dedektifi' projesini anlattı

Antalya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından, "Trafik Dedektifleri" projesi kapsamında Aksu İlçesi'nde öğrencilere eğitim verildi.

Antalya İl Jandarma Komutanlığı Trafik Tim personeli tarafından "Trafik Dedektifleri" projesi kapsamında Aksu İlçesi'nde öğrencilere bilgiler verildi. Aysel Akın lisesi ve Karaöz İlköğretim okulunda öğrenciler ile bir araya gelen ekipler, proje kapsamında ilköğretim öğrencilerine kavşaklarda ve karayolunda yaya geçiş kuralları, araçlarda emniyet kemeri kullanımı, okul servis araçlarında uyulması gereken kurallar, traktör ve kamyonet kasalarında yolculuk, bisiklet binme kuralları konulu bilgilendirme semineri düzenlendi. Seminerde öğrencilere Trafik Dedektifi Kartı ve bilgilendirme afişleri dağıtıldı. Yapılan bilgilendirme semineri neticesinde ilköğretim öğrencilerinde trafik kuralları konusunda farkındalık oluşturuldu.