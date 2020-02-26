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Aksu'da kanalizasyon çalışması sebebiyle bazı yollar kapanacak

Büyükşehir Belediyesi’nin kanalizasyon çalışmaları nedeniyle Aksu’da bazı yollar 28 Şubat-29 Mart tarihleri arasında bir ay süresince trafiğe kapalı olacak.

Büyükşehir Belediyesi'nin kanalizasyon çalışmaları nedeniyle Aksu'da bazı yollar 28 Şubat-29 Mart tarihleri arasında bir ay süresince trafiğe kapalı olacak.


Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü'nün Aksu'nun kanalizasyon sorununu çözmek için başlattı çalışmalar hızla devam devam ediyor. Gerçekleştirilecek kanalizasyon kolektör hattı imalatı nedeniyle 28 Şubat- 29 Mart tarihleri arasında Aksu'da bazı yollar ulaşıma kapatılacak. Çalışmalar kapsamında güneyde ilk olarak 28 Şubat'ta 100. Sokak ulaşıma kapatılacak ve alternatif ulaşım 101. Sokak'tan sağlanacak. 19 Mart -29 Mart tarihleri arasında da kuzeyde D 400 yan yolu trafiğe kapalı olacak. Bu süreçte ulaşım Atatürk Caddesi-Perge yolu istikametinden sağlanacak.

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