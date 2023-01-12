Aksu'da Köy Yaşam Merkezi açıldı

Milli Eğitim Bakanlığı'nın atıl durumdaki köy okullarını canlandırmak amacıyla geliştirdiği proje çerçevesinde Aksu'daki Yeşilkaraman Emin Gülmez İlkokulu bünyesinde Köy Yaşam Merkezi hizmete açıldı.

2022-2023 eğitim-öğretim yılı eylül ayında Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından Antalya'nın Aksu İlçesi'ndeki Yeşilkaraman Emin Gülmez İlkokulu bünyesinde açılan Köy Yaşam Merkezi'nde, vatandaşlara eğitim hizmeti veriliyor. Geçen kasım ayında başlayan arıcılık eğitimine 39 kursiyer, kadın üst dikim kursuna ise 14 kursiyer katıldı. İlçe merkezine uzak kalmış köylerde ‘Köy Yaşam Merkezi' projesi sayesinde ulaşımda zorluk çeken vatandaşlara eğitim imkanı sunuldu.

Vatandaşların büyük ilgi gösterdiği Köy Yaşam Merkezi'nde eğitimler giyim ve arıcılık kurslarıyla devam ediyor. Okulda eğitim ve öğrenimine devam eden çocukların anne ve babalarını da yetişkin eğitimlerine alarak, onların işlerine yarayacak yeni beceriler kazandırmayı amaçlayan proje, talep edilen her alanda ve vatandaşların ikamet ettikleri yerlerde hayata geçiyor.