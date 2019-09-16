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Aksu'da personele iş güvenliği eğitimi

Aksu Belediyesi personellerine İş Sağlığı ve Güvenliği bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Aksu Belediyesi Başkan Yardımcısı Celil Gökçen'in de eşlik ettiği toplantıda personellere önemli bilgiler aktarıldı.


İş Sağlığı ve Güvenliği bilgilendirme toplantısında İş yeri Hekimi Dr. Ali Aktuğ belediye personellerine meslek hastalıkları, ilk yardım, sigaranın zararları gibi konularda bilgiler aktardı. A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı Deniz Kesdi ise; çalışma mevzuatı hakkında temel bilgiler, iş kazaları ve meslek hastalıklarından doğan hukuki sorumluluklar, iş yeri tertip düzeni gibi önemli konular hakkında detaylı bilgiler paylaştı.

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