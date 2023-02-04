Aktif Yaşlı Merkezi Üyeleri, dans yarışmasında 3'üncü oldu

Antalya Büyükşehir Aktif Yaşlı Merkezi üyeleri Zeki-Nilgün Şenol çifti, Türkiye Dans Sporları Federasyonu tarafından Ankara'da düzenlenen Fame Dans Sporu Kupası'nda 3'üncü oldu.

Büyükşehir Belediyesi'nin Atatürk Parkı içinde yer alan Aktif Yaşlı Merkezi'nde, yaşlı bireylerin sosyal alana katılımını arttırıcı gerontolojik, psikolojik ve hemşirelik danışmalığı hizmetlerinin yanı sıra dans eğitimleri de veriliyor. Merkezden yararlanan üyeler aldığı eğitimlerle ulusal yarışmalarda başarılar elde ediyor. Son olarak Türkiye Dans Sporları Federasyonu tarafından Ankara ODTÜ Geliştirme Vakfı Lisesinde düzenlenen Fame Dans Sporu Kupasına katılan Zeki-Nilgün Şenol çifti Senior 4 kategorisinde 3'üncülük madalyasını aldı.

Aktif Yaşlı Merkezinde Eğitmen olarak görev yapan Gazi Umdu, yaş almış üyelere sağlıklarını korumak için fiziksel aktive amacıyla dans eğitimleri verdiklerini ifade etti. Umdu, “Üyelerimiz Ankara'da gerçekleşen dans şampiyonasında Senior 4 kategorisinde

slow waltz tango ve quick step dansları ile seyircilerin büük benisini topladı. Almış oldukları eğitimler sonucu ulusal platformlarda yeteneklerini sergilemeleri ve başarı elde etmeleri onları çok mutlu ediyor. Bizlerde bu durumdan dolay çok mutlu oluyoruz” dedi.