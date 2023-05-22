AKTOB Başkanı Kavaloğlu: “Temel eğitimde turizm dersi olmalı”

AKTOB tarafından yayınlanan aylık bültenlerin mayıs sayısı yayınlandı. Mayıs sayısında yurtiçi seyahat pazarına ilişkin veriler yer aldı. AKTOB Başkanı Kaan Kavaloğlu, iç turizme yönelik olarak yaptığı değerlendirmede, “Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı EMITT, 26 yıldır düzenlenen, ülkemiz turizminin gelişmesine katma değerler sağlayan önemli bir organizasyon. Bu yıl da TÜROFED çatısı altında yönetim kurulu üyelerimizle birlikte fuara katılım sağladık. İş ortaklarımız, kamu ve özel sektör temsilcileri ile bir araya geldiğimiz fuarda iç pazarın durumu ve geleceğine yönelik çalışmalarımızı sürdürdük. Küresel ya da ulusal çapta yaşanan krizlerden en az etkilenen iç turizm, ülkelerin büyümesi yönünde en fazla destek sağladığı kaynak pazar. Bizim de birlik olarak, pandemi öncesinde dengeli olarak büyüyen iç pazar, büyük önem verdiğimiz hedef pazarlar içinde yer alıyor. 2022 yılı tüm dünyada toparlanma yılı olarak görünse de iç pazar için aynı olumlu verileri aldığımızı söyleyemeyiz” dedi.

"Ekonomik iyileşmeye paralel talep ivmesinde de iyileşme söz konusu olabilir"

Kavaloğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Artan konaklama maliyetlerinin iç pazara yansıması kaçınılmazdı. Bu durum, maliyet endeksli tatilciler için negatif yönde etki oluşturacak. Ekonomik iyileşmeye paralel talep ivmesinde de iyileşme söz konusu olabilir. Özellikle uzun mesafe uçuşların etkileneceği yönündeki gelecek öngörümüze mukabil, tüm ülkeler yurtiçi seyahat potansiyelini artırma yönünde girişimlerde bulunmaktadır.”

“Temel eğitimde turizm dersi olmalı”

Vatandaşları bu değerleri keşfetmeye yöneltecek bir turizm bilinci oluşturulması için temelden bir eğitim başlatılması gerektiğini belirten Kavaloğlu, “Dünyanın en büyük iç pazar payına sahip ülkeleri yine en büyük uluslararası gelişmelere sahip ülkeleridir. Dünya sıralamasında ilk 5 içine giren ülkemizde de paralel bir iç pazar büyümesini destekleyecek kampanya ve programlar için iş birlikleri geliştiriyoruz. Seyahat bilinci ve tatil kültürünün geliştirilmesi için sektör ve devlet işbirliği içinde çalışmalar yapıp, tatil alışkanlığının geniş bir kesime yayılması için TGA tarafından Türkçe hazırlanan tanıtım kanalları dijital olarak yayınlanmaktadır. Bakış açımız 'iç pazar olmadan dış pazar olamayacağı' şeklindedir. Birliğimiz üyeleri ve yönetim kurulumuz bu bakış açısıyla iç pazarın geliştirilmesi yönünde çalışmalarını sürdürmektedir” açıklamasına yer verdi.