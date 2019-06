Turizm sektör temsilcileri Kemer'de bir araya gelerek, Kemer'in sorunlarını masaya yatırdı. AKTOB Başkanı Yağcı, "Otele gelen turisti şehre getirmek de sadece turizmcilerin değil tüm şehrin sorunu" dedi.

Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Yönetim Kurulu Başkanı Osman Ayık TÜROFED, Başkan Yardımcısı Sururi Çorabatır ve Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği Başkanı (AKTOB) Erkan Yağcı gündeme ilişkin değerlendirmede bulundu. Turizmciler Kemer'de gerçekleşen buluşmada Kemer turizmindeki gelişmeler, sezonun gidişatı ve turist sayısındaki rekor sayıların şehre niye yansımadığı konularını ele aldı.

TÜROFED Başkanı Ayık, Kemer'de her şeyin iyi olacağını ifade ederek, Kemer'in turizmin planlı olarak gelişmeye başladığı ilk bölge olduğunu aktardı. Dönem dönem bir takım sıkıntılar olsa da Kemer'in, bundan sonraki süreçte Türkiye'nin en önemli markası olarak her zaman ön planda olacağını dile getiren Ayık, "Bugün de karar verici konumda olan Valimiz, Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkanımız, Kemer Belediye Başkanımız ve diğer birim amirleri ile beraber Kemer'in bugünü ve geleceği için ihtiyacı olan eksikliklerinin tespiti yapıldı. En kısa zaman içinde bunların hayata geçirilip Kemer'in tekrardan eski günlerine bir an önce dönmesini sağlayacak adımlar atılacak. Çünkü Kemer bölgede yatırım yapmış bir yatırımcı olarak, kalben de inandığım, Kemer Türkiye'nin her anlamda en güzel bölgesidir. Dolayısı ile de burada birlikte hareket edildiği taktirde, buradaki yerel dinamiklerle, yaşayan halkla bütünleşen projeler geliştirildiği taktirde Kemer önümüzdeki dönemde Türk Turizminde çok önemli roller oynayacak destinasyon olacaktır” diye konuştu.

"Dünya piyasasında önemli satış noktası"

TÜROFED Başkan Yardımcısı Çorabatır ise Antalya'nın diğer bölgeleri ile Kemer'in karşılaştırıldığında, Kemer'in ayrı bir değere sahip olduğunu söyledi. Çok önemli yatırımların ve yatak kapasitelerinin Kemer'de olduğunu aktaran Çorabatır, "Kemer'de çok önemi bir toplantı gerçekleştirdik. Başta Vali'me, Büyükşehir Belediye Başkanımız ve Kemer Belediye Başkanımıza teşekkür etmek istiyorum. Turizm toplantısını Kemer'de gerçekleştirdik ve oldukça da verimli oldu. Kemer ile ilgili yatırımları, hedefleri konuştuk. Hızla alınan kararlar hayata geçerse, Kemer daha da hak ettiği yerlere, hak ettiği fiyatlara, dünya piyasasında da önemli bir satış noktasına geleceğini tahmin ediyorum” ifadelerinde bulundu.

"Turist sayısı kadar fiyatlar da çok önemli"

AKTOB Başkanı Yağcı ise bu sene turist sayısında geçen seneye göre yüzde 15 civarında bir artış olduğunun altını çizerek, "Kemer çok özel bir bölge ve Antalya turizminin göz bebeği. Türkiye'de ve Antalya'da turizm başladığında Kemer'de başlamıştı. Tabi 2016 yılında yaşanan kriz, fiyatların düşmesi süreci iki yılda toparlanma sürecinde girmişti. Bu senede bizim için hem turist sayısı kadar fiyatlarda çok önemli. Sabırlı olmamız lazım. Fiyatlar konusunda dikkatli olmamız lazım. Bu seneki hedefimiz, turist sayısını arttırmak kadar, fiyatları ve gelirleri de artırmak. Belli dönemlerde gevşeme olabilir, bu dönemlerde sabırlı davranıp, panik yapmadan mutlaka geçen seneki fiyatların üzerine yüzde 5-10 arasında tüm tesisler olarak sağlamamız lazım. Turist yağıyor ifadelerini doğru okumak gerekiyor. Geçen seneye göre yüzde 15 artış var, bu iyi bir şey turist akışının devam ettiğini gösteriyor. Ama en önemlisi fiyatlar, turistin çarşıya inmesi, esnafla buluşması turizmcilerin sorunundan çok şehir ile ilgili. Bu da mutlaka belediyeler ile esnafın arasında şehri cazip hale getirmek lazım. Sonuçta bizim ilk görevimiz Antalya'ya turisti getirmek. Otele gelen turisti şehre getirmek de sadece turizmcilerin değil tüm şehrin sorunu. Bunu beraber yapmamız lazım” mesajını verdi.