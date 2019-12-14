AKTOB'da Erkan Yağcı, güven tazeledi

Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği'nin (AKTOB) yapılan genel kurulunda, mevcut başkan Erkan Yağcı güven tazeledi.

AKTOB'un bir otelde saat 10.00'da başlayan genel kurulunda, başkanlık için, mevcut başkan Erkan Yağcı ve birlikte yönetim kurulu üyesi olarak görev yapan Antalya Tanıtım Vakfı'nın da Başkanı olan Yeliz Gül Ege yarıştı. Çok sayıda turizmcinin katıldığı kurulda oy verme işlemi saat 16.00'da sona erdi. Seçimi Erkan Yağcı'nın hazırladığı liste kazandı.

Seçim sonucuna göre Erkan Yağcı'nın listesi 279 oy alırken, Yeliz Gül Ege'nin listesi ise 113'te kaldı.

Erkan Yağcı'nın Yönetim Kurulu Üyeleri şu şekilde belirlendi:

"Kaan Kavaloğlu, Ece Tonbul Kilit, Ramazan Kara, Mehmet Tümbül, Zafer Alkaya, Hasan Ali Ceylan, Selçuk Akıltopu, Fikret Demirtürk, Ahmet Çevik, İbrahim Yaşar, Mehmet Ali Karamancı, Ahmet Eğritaş, Murat Kalaycı, Nihat Vural"

Yönetim Kurulu Yedek Üyeleri, "Mustafa Mutlu Sağsözlü, Erkut Kara, Aziz Dinçer, Derya Billur, Ufuk Gezgin, Efgan Duran, Çetin Pehlivan, Mustafa Boğaçhan Cönkeroğlu, Alper Türkü, Fatih Caner, Ali Keleş, Jan Gönül, Metin Peltek, Tarık Kırankaya, Ali Alp" olarak belirlendi.

Denetim Kurulu Üyelerine Süleyman Güneş, Ali Şahin, Nevzat Erol seçilirken, yedek üyelerine ise Gıyas Şahin, Mehmet Kavuz ve Burçin Çorabatır seçildi.