Akü ve musluk çalan hırsız yakalandı

Antalya'nın Kepez ilçesinde akü ve musluk hırsızlığı yapan bir şahıs yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Kepez'in Teomanpaşa Mahallesi'nde akü hırsızlığı ihbarına üzerine bölgede giden ekipler çalışma başlattı. Sırtında bir çuval ile görülen D.P. isimli bir şüpheli yakalandı. Çuvalda yapılan arama çalındığı belirtilen akü ele geçirildi. Ayrıca polis ekipleri, 3 gün önce Şafak Mahallesi'ndeki bir evden musluk hırsızlığının da D.P'nin gerçekleştirdiğini belirledi.

Gözaltına alınan D.P. emniyetteki işlemlerin ardından adliye sevk edildi.