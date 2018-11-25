İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Akü ve musluk çalan hırsız yakalandı

Antalya’nın Kepez ilçesinde akü ve musluk hırsızlığı yapan bir şahıs yakalandı.

Antalya'nın Kepez ilçesinde akü ve musluk hırsızlığı yapan bir şahıs yakalandı.


Edinilen bilgiye göre, Kepez'in Teomanpaşa Mahallesi'nde akü hırsızlığı ihbarına üzerine bölgede giden ekipler çalışma başlattı. Sırtında bir çuval ile görülen D.P. isimli bir şüpheli yakalandı. Çuvalda yapılan arama çalındığı belirtilen akü ele geçirildi. Ayrıca polis ekipleri, 3 gün önce Şafak Mahallesi'ndeki bir evden musluk hırsızlığının da D.P'nin gerçekleştirdiğini belirledi.


Gözaltına alınan D.P. emniyetteki işlemlerin ardından adliye sevk edildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.