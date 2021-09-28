ALA Fan Token bilgilendirme toplantısı yapıldı

Alanyaspor Kulübünde 4 Ekim'de gerçekleşecek $ALA Fan Token Arzı ile ilgili ön bilgilendirme toplantısı yapıldı.

Toplantıya kulüp başkanı Hasan Çavuşoğlu, Finansal Projelerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Murat Kayacan, Socios Türkiye'nin İş Geliştirme Direktörü Volkan Yılmaz, İşbirlikleri Müdürü Gökçe Oskay ve Kurumsal İletişim Müdürü Sema Tuğçe Dikici katıldı.

Başkan Hasan Çavuşoğlu, "Paris Saint-Germain, Manchester City, Galatasaray, Trabzonspor, Başakşehir ve Göztepe gibi takımların içinde olduğu platforma yer almak bizim için çok önemli. Taraftarlarımızdan bu projeye ilgi göstermesini istiyor ve firma yetkililerine teşekkür ediyorum" dedi.

Finansal Projelerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Murat Kayacan ise önemli kulüplerin Socios ile çalışmasının kendileri için için önemli bir referan olduğunu belirterek " Başkanımız ve yönetim kurulumuz bu projeyi onayladı. Haziran ayında sözleşmemizi imzaladık. 4 Ekim'de de taraftarlarımızla paylaşacağız. Bu yalnızca yatırım aracı değil, taraftarlarımızın bazı önemli kararlarda yönetim kurulumuza destek verebileceği bir proje." diye konuştu.

Socios Türkiye İş Geliştirme Direktörü Volkan Yılmaz, "Futbol endüstrisi çok gelişti. Futbol kulüpleri taraftarlarla birlikte hareket etmeye başladı. Özellikle kulübün alacağı kararlarda taraftarlar etkin olduklarını hissetmeye başlaması çok önemli bir motivasyon. Aytemiz Alanyaspor taraftarlarının, ALA Fan Token alarak kulübünün kararlarında etkin olabileceği bir süreç yaşayacağız. Her iki taraf için de hayırlı olsun" dedi.

Socios Türkiye İşbirlikleri Müdürü Gökçe Oskay, "Aytemiz Alanyaspor taraftarları ilk olarak ALA Fan Token alarak kulüp kararlarında söz hakkı sahibi olacak. Bunlar takım otobüsü tasarımı, yeni transferin forma numarası ve antrenman sahasının adına karar verilmesi gibi çok çeşitli kararlar olarak. Diğer yönü ise etkileşime katıldıkları için taraftarları ödüllendirmek. Şu anda uygulamamızı indiren taraftarlar oradaki soruları doğru cevaplayarak forma veya turuncu tişört ödülü kazanma şansına sahip oluyor. 4 Ekim sonrası çok daha çeşitli kampanyalarımız olacak" diye konuştu.