Alaaddin Keykubat Aile Sağlığı Merkezi Hizmete başladı

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Cumhuriyet Mahallesi'nde hizmete açılan Alaaddin Keykubat Aile Sağlığı Merkezi'nde incelemelerde bulundu.

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Alanya Belediyesi'nin geçtiğimiz aylarda yapımını tamamlayıp İl Sağlık Müdürlüğü'ne devrini gerçekleştirdiği Alaaddin Keykubat Aile Sağlığı Merkezi'ni ziyaret ederek Aile Hekimleri ile sohbet etti. Cumhuriyet Mahallesi'nin yıllardır hasretini çektiği Sağlık Ocağı Alanya Belediyesi tarafından Yaşardoğu Caddesi, Meziyet Köseoğlu Çıraklık Eğitim Merkezi karşısında inşası tamamlanan ve ataması gerçekleşen Aile Hekimleri Dr. Kenan Satır ve Dr. Taner Karadağ ile bir süre sohbet eden Başkan Yücel, merkezin mahalle sakinlerine 4x4'lük hizmet ettiğini söyledi.

Yücel: “Mahallemizin en büyük sorununu giderdik”

Alaaddin Keykubat Aile Sağlığı Merkezi'nde Aile Hekimleri ile sohbet eden Yücel, “Alanya Belediyesi olarak eğitime ve sağlığa ciddi yatırımlar yapmaya devam ediyoruz. Cumhuriyet Mahallesi nüfus yoğunluğu fazla olan bölgelerimizden. Talep üzerine yaklaşık 500 bin TL'lik yatırımla ve tamamen Alanya Belediyesi'nin tasarrufuyla bu binanın inşasını tamamlayarak vatandaşlarımızın hizmetine sunduk. Alanyamıza ve mahalle sakinlerine hayırlı uğurlu olsun” dedi.

Yücel'e teşekkür

Cumhuriyet Mahallesi'nin sakinleri, muhitin yüksek bir nüfusa sahip olmasına karşın sağlık ocağı olmayışının büyük bir eksiklik olduğunu ancak Başkan Yücel'in bu talebi hızlı bir şekilde yerine getirdiğini söyledi. Mahalle sakinleri, yaklaşık 500 bin TL'ye mal olan bu hizmetten büyük mutluluk duyduklarını ifade ederek Başkan Yücel'e teşekkür etti.