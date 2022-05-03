Alabalık yetiştiriciliği eğitimi başladı

58 saat sürecek olan eğitim sonunda kursiyerler alabalık üretimi hakkında her türlü bilgiye sahip olacak.

Büyükşehir Belediyesi, Milli Eğitim Bakanlığı'ndan onaylı Alabalık Yetiştiriciliği Eğitimi veriyor. Uncalı ATASEM kurs merkezinde başlayan eğitimlere yaklaşık 25 kursiyer başvurdu. Eğitimde, anaç alabalıktan yavru alımı, sofralık boya kadar gelen süreçteki bakım aşamaları teorik olarak anlatılıyor. Teorik eğitimin ardından kursiyerlere bir alabalık çiftliğinde uygulamalı eğitim de verilecek.

Kendi çiftliklerini açabilecekler

Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığına bağlı ARGE Proje Şube Müdürlüğü bünyesinde Su Ürünleri Mühendisi olarak görev yapan Sevilay Ünlüçiftçi, katılımcıların Alabalık Yetiştiriciliği eğitimi sonunda bir iş koluna daha sahip olabileceklerini ifade etti. Ünlüçiftçi, “Biz burada anaç balığın seçiminden pazar boyutuna 240-330 gram ağırlığına gelinceye kadar süreçte oluşabilecek bütün ihtimalleri önceden anlatmış olacağız. Buradan çıkan arkadaşlarımız gönül rahatlığı ile bir çiftlik kurabilecek. Kursiyerler yumurta alımını, sofralık alabalık yetiştiriciliğini, hastalık önlemlerini ve hastalık durumunda ilaçlama konusunda eğitim alacaklar” dedi.