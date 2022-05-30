Alabalık yetiştiriciliğini A'dan Z'ye öğrendiler

Antalya Büyükşehir Belediyesi, 58 saatlik Milli Eğitim Bakanlığı onaylı Alabalık Yetiştiriciliği Eğitimi, kursiyerlerin aldıkları teorik bilgilerin ardından Geyikbayırı Alabalık Üretme Çiftliği'ndeki pratik eğitimleri ile tamamlandı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, ilk kez düzenlediği Milli Eğitim Bakanlığı'ndan onaylı Alabalık Yetiştiriciliği Eğitimi'ni tamamladı. Uncalı ATASEM kurs merkezinde yapılan eğitimlerde 24 kursiyer, alabalık yetiştiriciliğinin tüm safhalarını öğrendi. Eğitimde, anaç alabalıktan yavru alımı, sofralık boya kadar gelen süreçteki bakım aşamaları teorik olarak anlatıldı. Teorik eğitimin ardından kursiyerler Geyikbayırı Alabalık Çiftliği'nde uygulamalı eğitim aldı.

“Üretimi destekleyecek eğitimler veriyoruz”

Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığı bünyesinde Su Ürünleri ve Yetiştiriciliği Şube Müdürlüğü'nün açıldığını ifade eden Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığı ARGE Proje Şube Müdürü Deniz İlaslan Çürek, “Antalya Büyükşehir Belediyesi olarak yerelden kalkınmaya önem veriyoruz. Bu nedenle üreticiyi ve üretimi desteklemek için farklı eğitimler veriyoruz. Potansiyeli olan konuları belirleyip, doğru yetiştiricilik tekniklerini belirliyoruz. Bu çerçevede alabalık yetiştiriciliği kursunu açtık. Antalya alabalık konusunda ciddi bir üretim potansiyeline sahip. Bu nedenle ileri üretim tekniklerinin öğrenilebileceği bir kurs düzenledik. Eğitimden sonra da desteklerimizi sürdürmeye devam edeceğiz” dedi.

“Kendi çiftliklerini açabilecekler”

Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığına bağlı ARGE Proje Şube Müdürlüğü bünyesinde Su Ürünleri Mühendisi olarak görev yapan Sevilay Ünlüçiftçi, su ürünleri kaynaklarını zenginleştirmeyi hedeflediklerini belirterek, “Ehil işgücü sağlamak için bu kursu açtık. 58 saatlik teori kısmını bitirdikten sonra, uygulama kısmına geçtik. Kursiyerlerimiz, uygulamalı eğitimin ardından Milli Eğitim Bakanlığı onaylı sertifikalarına sahip olacaklar. Kendi çiftliklerini açabilecekler” diye konuştu.

Türkiye'nin 3'üncü alabalık tesisi

Pratik eğitimlerinin verildiği Geyikbayırı Alabalık Çiftliği'nin Türkiye'deki 3'üncü alabalık üretme tesisi olduğunu ifade eden İşletme Müdürü Şahin Yalçın, “Yılda 1 milyon 200 bin yavru üretimimiz var. Antalya Büyükşehir Belediyesi'nden uygulamalı eğitim için bir talep geldi. Tesisimizi kursiyerlere açtık. 45 yıllık tecrübemizi kursiyerlerle paylaştık” diye konuştu.