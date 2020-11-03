Alabora olan teknedeki 5'i Türk mürettebat 37 kişi sağ olarak kurtarıldı

Alanya Kaymakamı Fatih Ürkmezer, fırtına sebebiyle alabora olan teknedeki 38 yolcudan 5'i mürettebat 37 kişinin sağ olarak kurtarıldığını açıkladı.

Kaymakam Fatih Ürkmezer, çok üzücü bir olay yaşadıklarını belirterek, "Alanya Kalesi, Fosforlu Mağara önünde bir tekene alabora oldu. 33 yolcu ve 5 mürettebat vardı. 37 kişiyi sağ salim limana getirdik. Ancak 37 yaşındaki bir Rus vatandaşı hayatını kaybetti. Artık iş savcılık boyutunda. Savcı bey gerekli araştırmayı yaptıktan sonra gerekli çalışmayı yapacaktır. Yaralıların acil bir durumu yok. Hepsi kontrol altında" dedi.