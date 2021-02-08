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Alacağını istedi, bacağından vuruldu

Antalya’da arkadaşıyla birlikte parktaki bankta otururken alacağını isteyen genç, borç verdiği kişi tarafından tabancayla iki bacağından vuruldu.

Antalya'da arkadaşıyla birlikte parktaki bankta otururken alacağını isteyen genç, borç verdiği kişi tarafından tabancayla iki bacağından vuruldu. Genç hastaneye kaldırılırken, kaçan şüpheliyi bulmak için polis çalışma başlattı.


Olay, saat 17.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Etiler Mahallesi 861. Sokak'taki bir parkta meydana geldi. İddiaya göre, parka birlikte gelen Mesut Ç. (29) ile B.Y. arasında alacak verecek yüzünden tartışma çıktı. Tartışma sırasında B.Y., yanında bulunan tabancayla Mesut Ç'ye 4 el ateş etti. Kurşunlardan ikisi sol ve sağ bacağına isabet eden Mesut Ç. yaralanırken, şüpheli olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yerde kanlar içerisinde kalan Mesut Ç., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis olay yerinde yaptığı incelemenin ardından şüpheliyi bulmak için çalışma başlattı.

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