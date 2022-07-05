Alacağını istediği eski ortağını boğazını kesen zanlı kaçarken kasadaki parayı da almış

Antalya'da markette eski ortağının boğazını kesen cinayet zanlısı ifadesinde alacağı olan 80 bin TL'yi alamadığı için yaptığını söyledi. Market kasasındaki parayı da alarak kaçarken yakalanan cinayet zanlısı adliyeye sevk edildi.

Alanya ilçesi Saraylar Mahallesinde dün meydana gelen olayda Utku A. eski ortağı olduğu Saadettin Aktaş'ın işlettiği markete gitti. Burada ikili arasındaki tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesiyle Utku A., yanında bulunan bıçakla Aktaş'ı boğazından yaraladı. Güvenlik kameralarına ait kayıt cihazını da alıp kaçan Utku A., şehirlerarası otobüs ile kaçmak isterken Okurcalar Mahallesinde yakalandı. Hastaneye kaldırılan Saadettin Aktaş ise doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.

Emniyete götürülen Utku A, buradaki ifadesinde marketin eski ortağı olduğunu ve 80 bin TL alacağını istemek için markete gittiğini, aralarında meydana gelen kavga sırasında olayın olduğunu söylediği öğrenildi. Kaçarken yanında götürdüğü güvenlik kamerası kayıt cihazını attığı çöpte bulunarak incelemeye alındı. Asayiş Büro Amirliği ekipleri görüntüleri incelediklerinde Utku A'nın olayı gerçekleştirmesinin ardından kasada bulunan 3 bin 150 TL parayı da aldığını tespit etti. Emniyetteki işlemlerinin ardından Utku A, adliyeye sevk edilirken gazeteciler tarafından kendisine yöneltilen soruları cevapsız bıraktı.