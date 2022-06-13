İhlas Haber Ajansı

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Alacak verecek tartışması hastane bitti: 2 yaralı

Antalya’da alacak verecek kavgasında bir kişi başından yaralanırken bir kişi de bıçaklandı.

Antalya'da alacak verecek kavgasında bir kişi başından yaralanırken bir kişi de bıçaklandı.


Olay, Alanya ilçesi Güllerpınarı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre E.Ö. ve M.Y. arasında alacak verecek yüzünden çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavgada M.Y. karnından bıçaklanırken, E.Ö, kafasına aldığı darbe ile yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinden kaçan E.Ö. kısa sürede yakalanarak Alanya Eğitim Araştırma Hastanesine götürülürken olay yerinde yaralı bulunan M.Y, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. M.Y. ve E.Ö.'nün sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, tedavilerinin ardından ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüleceği belirtildi.


Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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