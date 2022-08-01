Alakır Doğa ve Kültür Sanat Festivali gerçekleştirildi

Antalya'nın Kumluca ilçesinde, Alakır Doğa Kültür ve Sanat Festivali gerçekleştirildi.

Karacaören Doğa Kültür Turizm Tanıtma Derneği ve Karacaören Muhtarlığı tarafından düzenlenen festival, Karacaören Mahallesi Hilmi Yılmaz Tesislerinde düzenlendi. Festival boyunca, yöresel yemek atölyeleri kuruldu. Yörede yetiştirilen bitkilerin yerel tohum standı açıldı. Yöreye has, atadan kalma, mısır, kuru fasulye, susam, fıstık gibi tohumların dağıtımı yapıldı. Festivalde geçmişi Likya dönemine dayanan yemeklerin de bulunduğu yemek yarışmaları yapıldı.

Unutulmaya yüz tutmuş birçok el sanatları festival günleri boyunca sergilendi. Cumartesi ve pazar akşamları yörede oynanan geleneksel oyunlar ve müzikli eğlence yapıldı.

Festival hakkında açıklama yapan Karacaören Doğa Kültür Turizm Tanıtma Derneği Başkanı Mehmet Başar, "Bu festival 2003 yılında yöre insanlarının katkılarıyla başlamıştı. 10 yıl aralıksız devam etti. Ardından birçok sebeplerden dolayı yapılamadı. 2 yıldan beri de pandemi sebebiyle yapamadık. Artık Alakır Doğa ve Kültür Festivali'mizi aynı yeri olan Karacaören Mahallesi Karabük mevkiinde yaptık. Bu festivalimizi Karacaören Doğa Kültür Turizm Tanıtma Derneği ve Karacaören Muhtarlığının ortak çalışmalarıyla yaptık. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.