Alanya 2019'da yol açma çalışmalarında rekor kırdı

Alanya Belediyesi gelen talepler, planlama ve ihtiyaç yerleri öncelikli imar planında yol olarak ayrılan ve kadastral paftada yol olarak tescili yapılan bölgelerde 51 bin 832 metre yeni yol açma çalışması gerçekleştirdi. Özellikle kırsal mahalleleri yol ve altyapı ile tanıştıran Alanya Belediyesi, yaptığı çalışmalarla vatandaşların yüzünü güldürdü. Yayla ve kırsal mahallelerde yaz–kış kesintisiz ulaşımı sağlamak adına hummalı bir çalışma yürüten Alanya Belediyesi, 51 bin 832 metre yeni yol açarak bir rekora imza attı.

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, “Yaşanabilir ve güvenli bir kent ortamı için kentsel altyapı standartlarını geliştirerek planlı, düzenli, sağlıklı ve güvenli gelişmeyi sağlamak için tüm mahallelerimizde yürüttüğümüz çalışmalara ara vermeden devam ediyoruz. ‘Yol Medeniyettir' kavramı ile yolu olmayan, ulaşım sağlanamayan en ücra köşelere kadar hizmetlerimizi ulaştırdık. Kırsal mahallelerde, engelli ve yaşlı insanlarımızın ulaşım hizmetlerinden yararlanması adına hiç bir fedakarlıktan kaçınmadık. Bu kapsamda, Özellikle engelli vatandaşlarımızda düşünülerek kırsal bölgelerde ve asfalt yapımına imkan bulunmayan dar ve dik imarlı ve kadastral yollarda 21 bin 751 metre beton yol yapılarak ulaşımının rahatlaması sağlanmıştır” dedi.

Dar ve virajlı yollarda trafik kazalarını önlenmesi amacıyla 15 bin 870 metre yolda genişletme çalışması yaptıklarını sözlerine ekleyen Başkan Yücel, özellikle kırsal ve yayla yollarında trafik akışını rahatlatmak amacıyla yeni açılan veya deforme olan yollarda 213 bin 675 metre çörezleme çalışması yaptıklarını kaydetti.