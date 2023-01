Alanya 2023 'de avokadoda 90 milyon üretim, 30 milyon ihracat hedefliyor

Antalya'nın avokado üretim üssü olan Alanya ilçesinde 2022 yılında 70 milyon avokado üretildiğini belirten Başkan Sevilgen, ihracat rakamlarını 2023 yılında iki katına çıkartmayı, üretimin ise yaklaşık 20 milyon adet arttırmayı hedeflediklerini söyledi.

Antalya'nın tropikal meyve üretiminde ürün çeşitliliği ile adından söz ettiren Alanya avokado üretiminde ise Türkiye'de lider konumda yer alıyor. Türkiye'nin yüzde 70 avokado üretiminin yapıldığı ilçede yaklaşık 40 bin hektar olan üretim alanı ise her geçen yıl artıyor. 2022 yılı içerisinde 70 milyon adet avokado üretildiğini belirten Avokadocular Birliği Başkanı Hilmi Sevilgen, gerçekleşen üretimin yaklaşık yüzde 80'inin yurt içinde tüketildiğini yaklaşık yüzde 20'sinin ise ihracata gittiğini ifade etti. Ekim, Kasım ve Aralık aylarında 8 ülkeye ihracat gerçekleştirdiklerini belirten Sevilgen, “Biz bu üretimi 35-40 bin hektarda gerçekleştirdik. Üretim sahamız her geçen gün genişliyor. Avokado ekildiği yıl değil, 3-4 yıl sonra üretime geçiyor. Bizim 3-4 yıl önce ekilenler her geçen yıl üretime dahil oluyor” dedi.

Aralık ayında son yılların en yüksek ihracatı oldu

2023 yılında hedeflerinin 80 ile 90 milyon civarında üretim olduğunu kaydeden Sevilgen, “30 milyon civarında da ihracat hedefimiz var. İhracata giden ürünler daha pahalıya gittiği için üreticinin yüzünü güldürüyor. İhracat yapılmaya başladıktan sonra kalite ve paketleme sistemi gelişiyor. Özellikle Aralık ayında aşırı ihracat gerçekleştirdik. Son 7-8 yılın en yüksek ihracat rakamlarının geçtiğimiz Aralık ayı oldu. Önümüzdeki yıl bu rakamların iki katına çıkacağını düşünüyorum” ifadelerini kullandı.